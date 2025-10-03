Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Plata per al RCG El Prat al Campionat d’Espanya Interclubs Masculí

El RCG El Prat ha aconseguit la medalla de plata al Campionat d’Espanya Interclubs Masculí, disputat al Real Club de Golf de Castiello. L’equip català va caure a la final davant l’amfitrió per 2,5 a 0,5, en un duel molt igualat que es va decidir als partits individuals.

El foursome inicial entre Yagüe-Santolaya i Fernández-García-Ochoa va acabar en empat. Posteriorment, Castiello va assegurar la victòria amb els triomfs de Díaz-Negrete i Alperi.

Pel que fa a la resta de clubs catalans, el RCG Cerdaña va pujar al podi amb el bronze, superant Puerta de Hierro (2-1). Los Lagos va finalitzar cinquè i el Club de Golf Sant Cugat, setè.

