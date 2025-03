“PIONERS, 125 anys de futbol català”, l'exposició immersiva dels 125 d’història de la Federació Catalana de Futbol

Una experiència històrica. La Federació Catalana de Futbol, juntament amb IDEAL (Layers of Reality) són els creadors de “PIONERS. 125 anys de futbol català”, una exposició que compta amb una sala immersiva de més de 1000m2, realitat virtual i sales interactives. Aquesta experiència immersiva s’estrenarà el proper 23 de maig a IDEAL Barcelona. L’exposició de la Federació Catalana de Futbol té l’objectiu de commemorar els 125 anys d’història de l’ens federatiu retent un homenatge a tots els clubs, equips, camps, jugadors i jugadores, que han contribuït a fer del futbol català una insígnia mundial. Una experiència immersiva per reviure l’emoció dels innumerables partits de futbol que s’han jugat a Catalunya des del naixement de l’FCF l’any 1900.

Dissenyada en set sales, l’exhibició “PIONERS. 125 anys de futbol català”, serà una vivència inoblidable pels amants del futbol. La peça més representativa i èpica serà la pel·lícula immersiva dels 125 Gols. Un viatge en el temps des del 1900 fins a l’actualitat per reviure els gols icònics i les jugades històriques del futbol català. Quinze minuts d’emoció que transiten per cinc eixos principals: el terreny de joc, la popularitat del futbol, la derrota com a lliçó i part de l’esport, l’eufòria de la victòria i la passió per uns colors. Des de Kubala o Cruyff, fins a les estrelles del panorama actual com Aitana Bonmatí o Lamine Yamal. Tots i totes tenen lloc en a la pel·lícula immersiva dels “125 GOLS”.

“PIONERS. 125 anys de futbol català” serà més que una vivència per connectar amb les emocions, viure en primera persona escenes úniques, conèixer el testimoni de grans jugadors i jugadores i descobrir elements històrics que mostraran l’evolució del futbol de casa nostra.

L’IDEAL, el Centre d’Arts Digitals de Barcelona

Situat al barri del Poblenou de Barcelona, IDEAL Barcelona és el primer Centre d’Arts Digitals del sud d’Europa que compta amb 2000 m2 per l’exhibició, producció i formació en les arts digitals. Amb una trajectòria més que contrastada, l’IDEAL ha acollit altres actes com “Frida Khalo: la vida d’un mite” o la darrera exposició de “Jules Verne 200” que han estat presents a més de 30 ciutats arreu del món.

Entrades ja a la venda

Des del 23 de maig, l’exposició estarà disponible al públic i les entrades ja es poden trobar al lloc web d’IDEAL Barcelona. El preu per al públic general serà del 10€. En motiu de la col·laboració de Layers of Reality i la Federació Catalana de Futbol, i amb l’objectiu de fer que l’experiència immersiva PIONERS. 125 ANYS DE FUTBOL CATALÀ sigui accessible per a tots els federats i totes les federades, les entrades per aquest col·lectiu serà de 6€ per a totes les sessions, marcant una diferència respecte el preu per al públic general.

Els visitants poden escollir entre múltiples franges horàries d’entrada entre les 10.00h i les 18.00h. El temps recomanat per tota l’experiència és de 50 minuts aproximadament.