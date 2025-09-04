V SETMANA CATALANA DE L’ESPORT
Petanca i dards prenen el protagonisme del cap de setmana a la V Setmana Catalana de l’Esport
De divendres a diumenge, tindran lloc tant l’enfrontament internacional de petanca entre Catalunya i França com el 13th Catalonia Open & FCD Anniversary 2025
Arrenca un cap de setmana intens dins la V Setmana Catalana de l’Esport, que aquest any ha consolidat Catalunya com a gran aparador internacional de l’esport federat.
De divendres a diumenge, Santa Susanna acull l’enfrontament internacional de petanca entre Catalunya i França, un duel de gran nivell que promet emoció i precisió. La selecció catalana competirà amb noms destacats en categoria femenina i masculina, com Cynthia Arrabal, Aitana Benzal, Sergio García i Ignacio Egea, en una cita que reforça el prestigi internacional d’aquest esport.
La competició tindrà continuïtat amb els dards, ja que dissabte i diumenge se celebra el 13th Catalonia Open & FCD Anniversary 2025, una prova que reuneix més de 550 esportistes de 24 nacionalitats. Es tracta d’una de les competicions més rellevants del sud d’Europa, puntuable per al rànquing mundial i classificatòria per al Masters Mundial de Dards. Amb 300 jugadors el dissabte i 250 diumenge, l’esdeveniment tornarà a situar Catalunya al centre del mapa internacional d’aquest esport.
