MOTOCICLISME

Pérez, Gutiérrez i Farhand coronen el seu domini a la Promovelocitat

La temporada de la PromoRACC s’ha tancat al traçat de Juneda amb un final d’altvoltatge que ha coronat els nous campions de la Promovelocitat. Àlex Pérez s’ha endut el títol de PromoRACC 1, en un cap de setmana marcat pel domini de Santiago Iglesias. A PromoRACC 2, Zaal Farhand ha assegurat el campionat tot i un cap de setmana complicat, mentre que a PromoRACC GP2 Bryan Gutiérrez ha confirmat la seva superioritat després d’un intens duel amb Cesc Obiol. Un desenllaç vibrant per als joves talents del motociclisme català.

