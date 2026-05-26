Pere Raventós es corona campió del Trofeu de la Generalitat de Pistola Lliure a Mollet del Vallès
El camp de tir de 50 metres de Mollet del Vallès ha acollit el Trofeu de la Generalitat de Pistola Lliure, que ha aplegat prop d'una trentena d'esportistes catalans. Entre ells, 3 dones que competien a la categoria dels Sèniors.
Pel que fa als resultats, el club Tir Esportiu Barcelona va signar una actuació magnífica amb un doble triomf. A la categoria sènior, Pere Raventós es va proclamar campió amb un total de 507 punts, seguit de prop pel seu company de club Fèlix Tanco, que va aconseguir la segona posició amb una marca de 500 punts.
La bona ratxa del club barceloní va continuar a la categoria de veterans, on Juan Peláez es va emportar la victòria amb 502 punts. El subcampionat d'aquesta categoria va ser per a V. Arrue, representant del Tir Esportiu Mataró, que va tancar la seva participació amb un notable registre de 492 punts, consolidant així l'alt nivell de la jornada.
