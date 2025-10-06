Esport català
Paula Blasi fa història i es proclama campiona d’Europa sub 23 en ruta
La corredora ja havia pujat al podi fa pocs dies amb un bronze al Mundial sub 23 a Kigali
UFEC
Paula Blasi ha escrit una nova pàgina d’or per al ciclisme català en imposar-se al Campionat d’Europa sub 23 en ruta, disputat a Drome-Ardèche (França). Amb aquesta victòria, es converteix en la primera ciclista catalana que puja al podi en un Europeu de carretera en qualsevol categoria.
La corredora del UAE Team ADQ ha sabut llegir a la perfecció una cursa molt exigent, marcada pels quatre passos per la dura pujada del Val d’Enfer (1,5 km al 9,8%), que ha anat seleccionant el grup des de bon començament. A l’última volta, Blasi s’ha col·locat al grup capdavanter de quatre corredores i, quan faltaven 2,5 quilòmetres per a l’arribada, ha llançat un atac en solitari que ningú ha pogut seguir. El moviment li ha valgut el mallot estrellat de campiona continental.
Aquest títol europeu s’afegeix a una temporada espectacular. Blasi ja havia pujat al podi fa pocs dies amb un bronze al Mundial sub 23 a Kigali i aquest any també s’ha proclamat campiona d’Espanya sub 23 tant en ruta com en contrarellotge, a més de guanyar el Campionat de Catalunya absolut. En l’àmbit internacional, també suma tres victòries en proves UCI 1.1 i un triomf de prestigi al pròleg del Tour de Romandie, en el calendari World Tour.
El podi de l’Europeu sub 23 l’han completat la italiana Eleonora Ciabacco i la francesa Julie Bego. També ha participat en la prova l’altra catalana Alba Codony, que en el seu debut internacional amb la selecció espanyola ha finalitzat en 37a posició.
- Sevilla CF - FC Barcelona: sigue en directo la previa, alineaciones y el minuto a minuto
- Etta Eyong: prioridad fichar por el Barça
- Caos en el vestuario del Real Madrid: egos, enfados y pulsos contra Xabi Alonso
- Ni Pedri ni Lampard: Xavi Hernández se rinde al único mediocampista mejor que él
- Ansu Fati deja a Francia sin palabras
- El 1x1 del Barça ante el Sevilla
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Sevilla - Barça
- Marc Márquez deberá someterse a pruebas médicas en Madrid para revisar el alcance de su lesión