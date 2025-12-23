VELA
Patagònia amb Patí a Vela, un repte extrem de superació i navegació
Els navegants oceànics Dídac Costa i Guillermo Cañardo es preparen per afrontar una expedició sense precedents a la Patagònia, una de les regions més salvatges i exigents del planeta. El projecte consisteix en una travessia en patí a vela que es realitzarà per primera vegada en la història a través dels canals i estrets del sud de Xile, en un entorn marcat per vents intensos, fred extrem i una natura gairebé verge.
La travessia tindrà una durada aproximada de75 dies i recorrerà 2.200 quilòmetres, amb inici a Port Montt i final a Port Williams, el port més austral d’Amèrica. Durant el recorregut, els navegants passaran per punts emblemàtics com el canal Moraleda, el golf de Penas, el canal Messier, l’estret de Magallanes, el canal Beagle, i el mític cap d’Hornos.
El patí a vela és una embarcació lleugera i minimalista que representa l’essència més pura de la navegació. Es tracta d’un catamarà sense timó ni orsa, governat únicament amb el desplaçament del cos del tripulant sobre la coberta, fet que exigeix una gran tècnica, equilibri i connexió amb el vent i el mar.
Dídac Costa, navegant oceànic i bomber, amb una àmplia trajectòria que inclou tres voltes al món, dues d’elles en solitari, i una sòlida experiència en travessies llargues amb patí a vela. Guillermo Cañardo, metge i navegant oceànic, ha completat una volta al món a vela i diverses travessies de l’Atlàntic en solitari, a més de competir com a regatista en patí a vela.
