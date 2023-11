“El partit de les estrelles”: la FCP acomiada l’any amb la gran festa de l’hoquei patins català

“El Partit de les Estrelles” enfrontarà a la Selecció Catalana (dirigida per Jordi Camps i Josep Maria Barberà) contra l’All Stars Es tracta d’una nova jornada de promoció d’aquesta disciplina amb l’objectiu d’apropar els jugadors base als jugadors de màxim nivell

El pròxim 30 de desembre de 2023 al Pavelló Olímpic l’Ateneu de Sant Sadurní d’Anoia, teniu una cita amb l’hoquei patins català. Arriba “El Partit de les Estrelles”, un nou projecte organitzat per la Federació Catalana de Patinatge, amb el suport de la Asociación Nacional de Hockey Patines (ACHP) i amb la col·laboració del C.E. Noia, l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, la SGEAF i TV3-Esport3. Es tracta d’una nova jornada de promoció d’aquesta disciplina amb l’objectiu d’apropar els jugadors base als jugadors de màxim nivell.

“El Partit de les Estrelles” enfrontarà a la Selecció Catalana (dirigida per Jordi Camps i Josep Maria Barberà) contra l’All Stars. Una oportunitat única per veure els professionals catalans de l’hoquei patins, de ben a prop.

Els participants d’aquest partit seran jugadors de primer nivell que encara no estan escollits. Per fer aquesta selecció la FCP tindrà en compte tres opinions: els equips de la “Parlem OK Liga”, l’opinió dels periodistes especialitzats i també els vots del públic (votació popular).

Un cop aquests dos primers proposin jugadors, el públic s’encarregarà de votar a través dels comptes d’instagram de la FCP i de la ACHP. Entre el 2 i 15 de desembre podran donar “un m’agrada” a les fotografies de cada jugador (els 20 jugadors més votats seran els escollits pel públic i aquesta votació ponderarà un 40% del total). El públic també tindrà l’oportunitat de votar i escollir els dos entrenadors que s’encarregaran de la direcció de l’equip All Stars.

Torneig 3x3 i zona d'activitats

A banda del gran partit, la jornada començarà a les 15h de la tarda amb un torneig 3x3 on hi participaran diversos equips de base (benjamins, alevins i infantils) i amb la particularitat que els jugadors seleccionats pel gran partit, els faran d’entrenadors i els donaran suport durant aquest torneig. En acabat, els equips participants rebran un petit obsequi.

A més, els participants tindran l’oportunitat de gaudir d’un espai lúdic i participatiu on es podrà practicar i mesurar la velocitat del seu xut, també interactuar i aprendre amb els seus ídols. I per a rematar, podran fer-se fotografies amb ells i endur-se una impressió signada al moment.