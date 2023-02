Participació catalana en el 19è Storm International de Vidy

Els esportistes catalans lluitaran per aconseguir un bitllet per les finals de diumenge tant en modalitat de parelles com individual La competició, que se celebra a les instal·lacions de l’Inter Bowling de Vidy (Lausana – Suïssa), comptarà amb la participació de prop de 50 esportistes

Una expedició catalana formada per Axel Guimó, Yu Wen-Lee i Sergi Montaña del B.C. Diagonal de Barcelona; i Francisco Hernández de CB Comarcal de Terrassa, disputaran aquest cap de setmana 19è Open Storm International de Vidy.

Els esportistes catalans lluitaran per aconseguir un bitllet per les finals de diumenge tant en modalitat de parelles com individual. La competició, que se celebra a les instal·lacions de l’Inter Bowling de Vidy (Lausana – Suïssa), comptarà amb la participació de prop de 50 esportistes procedents principalment de Suïssa, França, Catalunya i Itàlia.