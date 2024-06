La Paraescalada catalana, dominadora absoluta de l’estatal

La Paraescalada catalana ha tornat a demostrar el seu bon moment competitiu a l’estatal que s’ha celebrat a Madrid i on els resultats han avalat la feina feta per l’equip català. El sempre incombustible, Albert Guardia (CCT21), no ha fallat i segueix acumulant títols al sarró que porta ple des de fa temporades.

Guardia s’ha proclamat campió en la seva categoria Al2 amb autoritat superant al madrileny Ivan German i al federat valencià Urko Carmona. Guardia ha tornat a exercir de punta de l’iceberg d’un equip que ha tornat carregat de pòdiums.

En categoria RP3, ha arribat l’únic doblet català amb la victòria en categoria femenina de Sheila Racaj (CCT21) i en categoria masculina de Miki Matutano (CE Madteam). A això cal sumar-hi que Marc Puig ha aconseguit també una medalla de xocolata en categoria masculina.

Cinc medalles més pels esportistes catalans

La jornada s’ha completat amb fins a cinc medalles més pels esportistes catalans. en AU1, Eloi Vila (CE 2×2 Santpedor) s’ha emportat la medalla de plata només per darrere del valencià Ismael Sánchez. Mateix resultat que ha obtingut en RP2 Anther Frigola (CE Madteam) que s’ha quedat a les portes de l’or, però el madrileny, Iván Muñoz l’ha acabat superant.

En AU2 per la seva banda Miguel Angel Garcia (CCT21) ha aconseguit la medalla de bronze. La collita de medalles l’han completat dues medalles d’or, les de Júlia Castelló (CCT21) en Al1 i la de Maria Ona Miró (Cordada AE) en Au2. La delegació catalana ha tornat satisfeta de terres madrilenyes on ha seguit consolidant un projecte cridat a omplir d’èxits a l’esport català.