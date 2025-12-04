MARXA NÒRDICA
Paqui Quílez i Sergi Garcia signen un doblet brillant a la Copa Catalana
La 2a Copa Catalana de Marxa Nòrdica va posar punt final amb la disputa de la Marxa Nòrdica Imperial Tarraco, organitzada pel CE Alliberadrenalina. L’última prova, celebrada en un circuit exigent al parc de l’anella olímpica de Tarragona, va servir per decidir els campions d’una temporada marcada per la regularitat i el nivell competitiu.
En categoria masculina, Sergi Garcia (Assoc. Esp. Nordic Walking Catalunya) no va donar marge als seus rivals i va tornar a imposar-se en un final molt disputat amb Antonio Torrejón (Falcons de Sabadell), segon a la cursa. Pep Serra (CE Terrassa) va completar el podi tarragoní, repetint la tercera posició. Amb aquest resultat, la classificació general es va mantenir intacta i Garcia va certificar el doblet: campió de Catalunya i vencedor de la Copa. Torrejón i Serra van consolidar també la segona i tercera plaça respectivament.
La prova femenina va seguir el mateix guió. Paqui Quílez (CE Súria) va dominar amb autoritat i va sumar el títol de la Copa a l’obtingut al Campionat de Catalunya, rubricant un doblet impecable. Mònica Montserrat (Assoc. Esp. Nordic Walking Catalunya) va repetir la segona posició, mentre que Raquel Martin (Les Guilles, Junts pel Camí) va ser tercera a la cursa i a la classificació global.
Els participants van valorar molt positivament el nou circuit tarragoní, que va posar el punt final a una Copa que havia passat per Súria, l’Alta Ribagorça i Cerdanyola del Vallès. A la prova hi van assistir també alumnes del curs de monitor federatiu de Marxa Nòrdica, que van realitzar tasques d’observació per completar la seva formació.
- Lesión Dani Olmo: parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça
- Lo que no se vio del Barça-Atlético: el enorme cabreo de Raphinha, la gorra de Fermín y el recado de Ferran
- Olmo, KO hasta 2026
- Iñigo Martínez no volverá al FC Barcelona
- Athletic Club - Real Madrid, en directo: LaLiga hoy, en vivo
- El drama del Wolverhampton: 140 millones invertidos, colista y ocho horas sin marcar
- Fermín acelera y podría estar contra el Eintracht
- Shakira revela la cualidad que sus hijos han heredado de Gerard Piqué: 'Hay que decirlo