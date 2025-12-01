ESPORT CATALÀ
Panagiotis Gionis, campió d’un Ciutat de Barcelona memorable
Panagiotis Gionis és el nou campió del 38è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona després d’imposar-se en una edició que quedarà gravada per la intensitat, la qualitat i l’emoció de tots els partits. El pavelló de La Salle Bonanova es va omplir per veure tennis de taula d’alt nivell i va respondre amb una atmosfera de màxima passió.
La final entre Gionis i Kanak Jha va ser un duel d’alt voltatge que va arribar fins al setè joc i que es va resoldre per un ajustadíssim 12-10. El grec, de 45 anys i sis vegades olímpic, va avançar-se 3-1 amb parcials de 11-7, 8-11, 11-8 i 11-8, però Jha va reaccionar amb autoritat i va forçar el joc decisiu. La batalla final, plena de punts espectaculars, va caure del costat de Gionis, que aixeca el seu primer TICB nou anys després del seu debut.
El camí fins a la final va ser exigent per a tots dos. Gionis va eliminar primer Juan Pérez i després el vigent campió, Darko Jorgic, en una semifinal vibrant. Jha va superar Marc Duran en un partit agònic i més tard Chih-Wei Yeh, que havia iniciat la jornada derrotant Álvaro Robles.
La cita també va deixar un moment simbòlic: el debut de Ladimir Mayorov, de només 12 anys, el jugador més jove que ha trepitjat mai el TICB. Malgrat perdre davant Jorgic, el campió d’Europa sub-13 va mostrar el talent i la personalitat que el situen entre les grans promeses del tennis taula català.
La jornada va incloure reconeixements als medallistes catalans en campionats d’Europa de 2025 i el tradicional sorteig de samarretes i premis solidaris amb PortAventura. Un tancament perfecte per a una edició que confirma el Ciutat de Barcelona com un dels grans espectacles del tennis de taula europeu.
