P&P Badalona Embalatges Novellón lidera l’Interclubs de Pitch & Putt

La primera prova del Campionat de Catalunya per Equips FCPP s’ha disputat en diferents seus d’arreu del territori. Aquesta competició, coneguda com a Interclubs, reuneix 147 equips i més de 1.150 jugadors/es, dividits en quatre divisions i tretze zones de joc. Els equips, formats per vuit membres, competeixen en format individual i fourball, comptabilitzant les millors targetes per a la classificació.

El P&P Badalona Embalatges Novellón s’ha imposat com a primer líder amb 202 cops, seguit de Franciac amb 206 i Sant Cebrià Blau Casa Carlos amb 209. A nivell individual, Oriol Mas (Franciac) ha destacat amb 49 cops, mentre que la millor parella ha estat la de Vallromanes A, Fernando González i Ramón Ventura, amb 45 cops.