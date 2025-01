Dos ors de Catalunya a l'estatal de seleccions Cadet i Infantil

Les Seleccions Catalanes Cadet i Infantil tornen de l'estatal Cadet i Infantil de Huelva amb un bon balanç de 2 medalles d'or (Cadet Masculina i Cadet Femenina), un 4t lloc (Infantil Femenina) i una 5a plaça (Infantil Masculina), demostrant el potencial de jugadores i jugadors i clubs del Bàsquet Català.

La Selecció Catalana Cadet Masculina ha revalidat el títol de campió en superar la Comunidad de Madrid per 84-83 en la final, celebrada al Palacio de Deportes Carolina Marín, que s'ha decidit in extremis en una ajustada pròrroga, amb Joaquim Boumtje (22 punts, 17 rebots i 32 de valoració), Baptiste Manel (13 punts, 12 rebots i 26 de valoració) i Diego Ferreras (17 punts) com a millors jugadors catalans. Prèviament, els nois entrenats per Marc Calderón, juntament amb Xavi Carvajal, Quim Romero, Marta Ramírez i CrisAdillón, s'havien desfet d'Andalucía (93-61) i d'Euskadi (74-52) a les rondes eliminatòries de semifinals i quarts, respectivament. Amb aquest nou trofeu, Catalunya aconsegueix el seu 11è or en el palmarès global de la competició.

De la mateixa manera, la Selecció Catalana Cadet Femenina preparada per Lluís Biosca, Santa Carrasco, Alba Bonet, Marc Castillo i CrisAdillón s'ha imposat per 74-67 a la Comunidad de Madrid i ha obtingut la medalla d'or segellant la victòria en un final emocionant, marcada per la bona defensa col·lectiva. En el partit que decidia el títol, les jugadores Claudia Flores (17 punts i 20 de valoració), Berta Momblona (18 punts i 14 de valoració) i Aina Hinojosa (11 punts) han liderat Catalunya per a la consecució del seu 20è or en categoria Cadet Femenina, sumant també el segon trofeu en les darreres tres temporades.

D'altra banda, la Selecció Catalana Infantil Femenina que dirigeix Sergi Llurba juntament amb Laura Díaz, Anna Matas, Lluís Pino i Albert Ruiz, ha cedit en el matx per la medalla de bronze davant d'Andalusia; mentre que la Selecció Catalana Infantil Masculina de Raül Laita, Xavi Orois, Ivet Estany, Jordi Amigó i Albert Ruiz ha derrotat Castilla y León per un clar 55-83 i s'ha adjudicat la 5a posició de l'estatal.