CICLISME
Oriol Escolano i Josep Oriola, campions de la Copa Catalana Màster 2025
La competició ha constat de 16 proves
SPORT
La Copa Catalana Màster de ciclisme en ruta ha coronat els seus campions després de 16 proves disputades al llarg de set mesos. Oriol Escolano (màster 30) i Josep Oriola (màster 40) han estat els grans dominadors d’una edició que ha tingut com a escenaris finals la tradicional cursa de Bellvitge i el nou Memorial Isidre Pou, a La Garriga.
Escolano ha guanyat amb autoritat en ambdues cites, mentre que en les altres categories s’han imposat Francesc Orante (màster 50) i Octavi Fontané (màster 60). El Memorial Isidre Pou també ha inclòs una cursa femenina, amb Laura Gómez i Alba Codony (Massi Baix Ter) com a destacades.
Amb una participació creixent i circuits exigents, la competició referma el seu pes dins el calendari català.
- Barcelona - Valencia, en directo hoy
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Flick castiga a Raphinha por llegar tarde
- Joan Laporta enfada a la UEFA y a la FIFA
- El toque de Flick provocó un 'vendaval' en el vestuario
- El alivio de Huijsen tras su expulsión: 'Gracias por ser tan buenos
- Maldini no da crédito con Jesús Gil tras la expulsión de Huijsen: 'En la vida
- Lesión Lamine Yamal: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça