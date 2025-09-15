Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

CICLISME

Oriol Escolano i Josep Oriola, campions de la Copa Catalana Màster 2025

La competició ha constat de 16 proves

Podi, al finalitzar la competició

Podi, al finalitzar la competició / UFEC

SPORT

La Copa Catalana Màster de ciclisme en ruta ha coronat els seus campions després de 16 proves disputades al llarg de set mesos. Oriol Escolano (màster 30) i Josep Oriola (màster 40) han estat els grans dominadors d’una edició que ha tingut com a escenaris finals la tradicional cursa de Bellvitge i el nou Memorial Isidre Pou, a La Garriga.

Escolano ha guanyat amb autoritat en ambdues cites, mentre que en les altres categories s’han imposat Francesc Orante (màster 50) i Octavi Fontané (màster 60). El Memorial Isidre Pou també ha inclòs una cursa femenina, amb Laura Gómez i Alba Codony (Massi Baix Ter) com a destacades.

Noticias relacionadas y más

Amb una participació creixent i circuits exigents, la competició referma el seu pes dins el calendari català.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas