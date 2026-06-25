PITCH AND PUTT
Oriol Mas i Eric Puig guanyen el World Pairs FIPPA 2026 a Caldes de Malavella
La victòria final es va decidir en un final d'infart
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Oriol Mas i Eric Puig s'han proclamat campions absoluts del II World Pairs FIPPA de Pitch & Putt, celebrat a Caldes de Malavella amb 216 participants.
La parella va aconseguir la victòria en un final d'infart contra Joel Girbau i Lluís Cucurull. Després d'empatar a 23 cops sota par, el títol es va decidir en el segon forat d'un desempat a mort sobtada gràcies a un cop decisiu de Mas que va deixar la bola a setanta centímetres del forat. El podi absolut el van completar Manuel Amor i Carles Vilardell en tercera posició.
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