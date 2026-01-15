Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oriol Cardona torna per la porta gran

Oriol Cardona torna per la porta gran / UFEC

SPORT.es

No ha calgut esperar massa per a veure el retorn de l’actual campió del món d’esprints d’esquí de muntanya. El banyolí, Oriol Cardona (Ski Club Camprodon), ha demostrat que, ara per ara, segueix sent el millor en els esprints de la Copa del Món.

Cardona, que no va participar a la primera cursa als Estats Units, ha tornat a la competició a la segona parada de la Copa del Món a Courchevel (França). L’esquiador de muntanya català, no ha deixat cap tipus d’opció als rivals i ha anat superar les sèries amb comoditat fins arribar a una final d’alt nivell i on Cardona no ha tingut oposició.

El català ha mantingut un frec a frec en el primer tram de la cursa amb el grup capdavanter fins a superar la zona de diamants on ha imposat el seu ritme i ha arribat a la primera transició ja en primera posició. El francès, Thibault Anselmet i el rus Nikola Filipov, han estat els perseguidors de Cardona i han tancat el pòdium.

La victòria d’Oriol Cardona ha vingut acompanyada d’un paper destacat dels esquiadors catalans en les classificatòries. Dels dotze esportistes catalans a les semifinals masculines, quatre han estat catalans.

