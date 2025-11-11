BÀDMINTON
Un or, una plata i tres bronzes per als esportistes catalans al Campionat d’Espanya sub17
El Pavelló Municipal del Congost de Granollers ha acollit un Campionat d’Espanya sub17 de màxim nivell, amb tres jornades intenses i plenes d’espectacle. Els esportistes catalans han signat una gran actuació amb un balanç d’1 or, 1 plata i 3 bronzes.
Les granollerines Noelia López i Gloria Rodríguez (AGE Granollers) han estat les grans protagonistes locals, penjant-se l’or al dobles femení després de superar les gallegues Inés Poncela i Sara del Castillo (21-12, 21-15). Totes dues també han aconseguit el bronze en la categoria individual femenina, demostrant un alt nivell competitiu davant les millors raquetes estatals.
En dobles masculí, el català Magno Salas (AGE Granollers), juntament amb Guillermo Muñoz, ha obtingut la plata després d’una ajustada final contra Raúl Hernández i Félix Sanz (CB Aspe). A més, Salas ha sumat un altre bronze en dobles mixtes formant parella amb Núria Serra, completant així una actuació destacada del bàdminton català en aquest campionat.
- Celta - Barcelona, en directo: Horario, alineaciones y última hora del partido de LaLiga EA Sports
- La convocatoria del FC Barcelona para visitar al Celta de Vigo
- Rayo Vallecano - Real Madrid, en directo: resultado y goles del partido de LaLiga en vivo
- Lo que no se vio del Celta-Barça: El cabreo de Lamine, un capitán no sale en la foto y el susto de Alberola Rojas
- Messi regresa al Spotify Camp Nou
- El motivo por el que Casadó se cayó del once ante el Celta
- El Barça busca un extremo izquierdo
- Las opciones más viables para sustituir a Peñarroya