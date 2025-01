Or, encens i bronze català a la clàssica Ciaspolada

La catalana Cèlia Balcells (CE Queralt) ha tornat a pujar al pòdium a la cursa de les curses de les raquetes de neu a Europa. La tradicional Ciaspolada s’ha celebrat a la Val di Non, al Trentino italià, i ha deixat un bronze per la component de la selecció catalana.

Balcells, que l’any passat va aconseguir la medalla de plata, ja s’ha convertit en una de les clàssiques de la competició que aquest any celebrava el seu 51è aniversari.

Pràticament un centenar d’esportistes van participar de la cursa que en categoria masculina va deixar també una sisena posició per a Oriol Ferré (CE Aritjol). El tarragoní, no va poder pujar el pòdium però va ser el primer esportista no italià a la general. Per davant de Ferré el trident format per Cesare Maestri, Alex Baldaccini i Alberto Vender van omplir el pòdium amb la tricolor transalpina.