Un or i dues medalles de bronze per a Catalunya al Màster N1 Sub15 de Montilla

Els esportistes catalans han signat una gran actuació al Màster N1 i N4 Sub15 celebrat a Montilla, amb una medalla d’or en dobles masculí i dues de bronze en la competició individual. La competició ha reunit els millors joves talents estatals els dies 26 i 27 d’abril.

Magno Salas i Nil Leiva han estat els grans protagonistes en la modalitat de dobles masculí N1, on han aconseguit el títol després d’un torneig impecable. Després de superar la fase de grups amb autoritat, la parella catalana ha vençut a la final a Marco García i Xabier López de Dicastillo (Pamplona) per 21-12 i 21-18.

Tots dos jugadors han brillat també en individual masculí N1, on han superat les fases de grups i han arribat a semifinals. Nil Leiva ha cedit davant Marco García (Pamplona) per 12-21 i 15-21, mentre que Magno Salas ha disputat un partit molt igualat contra Hugo Gállego (Huesca), que ha acabat amb derrota per 12-21, 21-19 i 19-21. Ambdós han tancat la seva participació amb un meritori bronze. Pau Amaya també ha pres part en la competició però no ha pogut avançar més enllà de la fase de grups.

D’altra banda, a San Bartolomé de la Torre (Huelva) s’ha disputat en paral·lel el Màster N1 i N4 Sub19, on hi han participat els esportistes del Club Bàdminton Viladecans Héctor Flores i David Riba. Flores ha aconseguit superar la fase de grups de l’individual masculí N4, però ha estat eliminat a quarts de final per Yulien Gil (Portmany), que finalment s’ha proclamat campió. El resultat final ha estat de 19-21 i 12-21.