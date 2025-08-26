Suscripción

Or d’Aina Casanovas al Ripa Open Youth Series

La palista del CTT Badalona Aina Casanovas aconsegueix l’or al Riga Open de les Youth Series 2025 en equip mixte U13 després d’imposar-se a la final a Suècia per 5-1.

