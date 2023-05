Obertes les inscripcions per a la Lliga Catalana de FIFA 23

Inscripció completament gratuïta per a tots els participants fins al pròxim 19 de maig Els jugadors i jugadores estaran dividits en 8 grups, i disputaran 15 partits contra tots els rivals del seu grup

Arriba la competició de FIFA 23 de la Lliga Catalana d’eSports, organitzada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), en col·laboració amb la Federació Catalana de Futbol. Amb inscripció completament gratuïta per a tots els participants fins al pròxim 19 de maig, la competició celebra la seva tercera edició, amb un total de 128 gamers que lluitaran per coronar-se com a campió de la competició.

Els jugadors i jugadores estaran dividits en 8 grups, i disputaran 15 partits contra tots els rivals del seu grup, durant tres jornades diferents. Aquesta fase on-line s’estendrà del 25 de maig a l’11 de juny.

Finals en format presencial

El 17 de juny, tindrà lloc el play-off final, en unes finals presencials que es disputaran a l’Asobu eSports Experience, de Barcelona. Els quatre millors de cada grup de la fase on-line seran els participants classificats per aquesta fase final. Per inscriure’s i descobrir el reglament i el pla de competició, podeu accedir a egames.ufec.cat

També obertes les inscripcions per Lichess.org

D’altra banda, també estan obertes per la competició de Lichess.org de la Federació Catalana d’Escacs. Una competició que comptarà amb 4 Fases Classificatòries online i una Fase Final Presencial, el mateix 17 de juny a Asobu eSports. Les partides seran de 3 minuts més 2 segons d’increment per jugada.

L’aposta de la UFEC i de les federacions per la digitalització redirigeix l’esport català vers un sector creixent, amb milions d’entusiastes i espectadors. Un pas ferm i decidit que vol acostar adolescents i joves —practiquin o no esport— als eSports de les federacions esportives catalanes.