Nuria Marco i Selma, escollida nova presidenta de la Federació Catalana d’Esgrima pel període 2023-2027

Transcorregudes totes les fases i els tràmits corresponents a cadascuna d’elles, ha finalitzat el procés d'elecció de la Junta Directiva i dels nous representants dels estaments de l’Assemblea General de la Federació Catalana d’Esgrima. Amb la fi d’aquest procés electoral la junta electoral ha proclamat a la senyora Nuria Marco i Selma com a nova Presidenta de la Federació Catalana d’Esgrima. Així la Nuria Marco i Selma encapçalarà la nova Junta Directiva que estarà formada per les següents persones:

Albert Guart Torres

Anna Tomas Talarn

Carlos Bello Alavedra

Cristina Sastre Pérez

Cristobal Pérez Vila

Elisabeth Sala Breton

Iolanda Agulló Burgui

Roger Señis Lopez

Stefano Schirone

Xavier Gasquez Rutés

Xavier Casadesús Solé

En paral·lel la junta electoral també ha proclamat com a Membres de l’Assemblea General d’aquesta Federació als representats dels diferents estaments.

Marc Andreu Dedeu, per l’estament de tiradors.

Xavier Padilla Pujol, per l’estament d’àrbitres.

Eduard Manucu, per l’estament de tècnics.

S’inicia així un nou mandat per quatre anys (període 2023-2027) que destaca per ser el primer mandat presidit per una dona al llarg de la centenària història d’aquesta Federació. Aquesta fita fa bona la tendència d’impuls per la igualtat de gènere que des de molts àmbits de la societat catalana i les seves institucions, entre elles les esportives, s’està intensificant en els darrers temps.

La ja nova Presidenta, Sra. Nuria Marco i Selma, és una dona d’esgrima. Es tracta d’una esportista encara en actiu que ha competit durant molts anys arribant a un alt nivell esportiu, representant sempre els colors de la Sala Esgrima Amposta (SEA) en la modalitat d’espasa. Nascuda i resident a Amposta, amb estudis universitaris en Traducció i Interpretació d’Anglès i de Xinès complementats amb un Màster de professorat de secundària i també amb un Màster en Tradumàtica, la Núria compaginarà la presidència de la FCE amb la seva trajectòria política a l’Ajuntament d’Amposta.