Noves confirmacions del Congrés Internacional de Voleibol

La Federació Catalana de Voleibol continua ultimant els detalls del III Congrés Internacional de Voleibol, que tindrà lloc els dies 7 i 8 de setembre a l'Hotel Catalonia Ramblas de Barcelona. L’esdeveniment comptarà amb la presència de figures de prestigi internacional com Giovanni Guidetti i Nikola Grbic, seleccionadors olímpics de Sèrbia i Polònia respectivament. A ells s'han sumat noms de gran rellevància, com el catedràtic Aurelio Ureña, el psicòleg del rendiment Pep Marí, i l'àrbitre olímpic José María Padrón.

En les darreres setmanes, s'han confirmat noves conferències que també estaran dirigides a àrbitres. Un dels moments destacats serà el taller impartit pel Grup de Psicologia Aplicada a l’Arbitratge i al Judici Esportiu, format pel Dr. Gerard Soriano, Pol Soto, i el Dr. Josep Pla. A més, es comptarà amb la participació de l’àrbitre internacional Ricardo Ferreira, qui la passada temporada es va convertir en el primer àrbitre portuguès en dirigir una final de la Lliga de Campions. Amb 30 anys d’experiència, Ferreira compartirà la seva trajectòria i oferirà consells als àrbitres assistents que vulguin avançar en les seves carreres.

Pel que fa a les sessions destinades a directius, i amb un enfocament en el ‘vòlei dona’, s’han confirmat les ponències de Mónica Utrera, Marta Cot i la presència de la Unitat Central de Proximitat dels Mossos d’Esquadra. Utrera, directiva i emprenedora experta en intel·ligència emocional i direcció d’organitzacions, oferirà una ponència motivacional sobre les emocions i les habilitats directives.

Marta Cot, coach i mentora estratègica per a grans multinacionals, així com atleta professional en salt amb perxa, presentarà la conferència de Mentally Fit que ens oferirà un enfocament innovador per al lideratge d’equips que combina eines pràctiques i models científics per apropar-nos a l’alt rendiment esportiu.

Finalment, Ana Hernández, cap del Grup Central de Proximitat i Relacions amb la Comunitat de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, exposarà el Pla de l'Activitat Física i l’Esport, una iniciativa dels Mossos d’Esquadra llançada a finals del 2023 per protegir als esportistes.

Aquest congrés es presenta com una oportunitat única per a professionals i aficionats del voleibol per aprendre, compartir experiències, i desenvolupar habilitats en un entorn de primer nivell.