Nova formació a les federacions i clubs esportius

En els darrers dies la UFEC ha dut a terme, conjuntamentamb la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, una formació online pels clubs d'aquesta federació sobre l'impost de societats, un aspecte de vital importància per les obligacions fiscals. Per tant, es tracta d'una mostra més de l'aposta de la UFEC per dotar d'eines i informacions a les federacions.