GOLF
Nous campions de la Copa Catalunya de 5a Categoria
Aina Leigh Albadalejo i Xavier Cumellas son els vencedors
SPORT
Aina Leigh Albadalejo i Xavier Cumellas es proclamen campions de la Copa Catalunya de 5a Categoria al Golf Club Perelada, amb 52 i 44 punts respectivament. Silvia Casamitjana i Gustavo Moraga van aconseguir el subcampionat. Els millors classificats del Circuit Nacional també asseguren plaça per a la gran final estatal.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Barcelona - Real Sociedad, en directo: alineaciones, horario y dónde ver | LaLiga EA Sports
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Real Sociedad
- Lo que no se vio del Barça-Real Sociedad: de la 'ópera' de Pedri y Lamine al enfado morrocotudo de Flick
- El cara a cara más tenso de 'El Chiringuito': Roncero y Soria llegan a las manos
- Lo que no se vio del derbi: el pique de Vinicius con Giuliano, el enfado de Carvajal y el móvil de Florentino
- A Vinicius lo vendería hoy mismo: ni sus compañeros lo aguantan
- El Al-Ittihad piensa en Xavi Hernández
- Xabi Alonso y cinco jugadores, los grandes señalados de la debacle