Nous campions de la Copa Catalunya de 5a Categoria

Aina Leigh Albadalejo i Xavier Cumellas es proclamen campions de la Copa Catalunya de 5a Categoria al Golf Club Perelada, amb 52 i 44 punts respectivament. Silvia Casamitjana i Gustavo Moraga van aconseguir el subcampionat. Els millors classificats del Circuit Nacional també asseguren plaça per a la gran final estatal.