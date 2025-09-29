Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

GOLF

Nous campions de la Copa Catalunya de 5a Categoria

Aina Leigh Albadalejo i Xavier Cumellas son els vencedors

Els campions, recollint el trofeu

Els campions, recollint el trofeu / SPORT

SPORT

Aina Leigh Albadalejo i Xavier Cumellas es proclamen campions de la Copa Catalunya de 5a Categoria al Golf Club Perelada, amb 52 i 44 punts respectivament. Silvia Casamitjana i Gustavo Moraga van aconseguir el subcampionat. Els millors classificats del Circuit Nacional també asseguren plaça per a la gran final estatal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas