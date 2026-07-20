UFEC
Nous campions de Catalunya de 3a i 4a Categoria a INFINITUM Golf
El recorregut Ruins/Hills d’INFINITUM Golf ha acollit aquest cap de setmana el Campionat de Catalunya de 3a i 4a Categoria de la FCGolf, una competició disputada a 36 forats que ha coronat els nous campions catalans entre els jugadors i jugadores de 3a (hàndicap 11,5-18,4) i 4a Categoria (18,5-26,4).
En 3a Categoria, Josep Maria Nolla i Adriana Montolio s’han proclamat campions de Catalunya, mentre que Mirko López i Edna Lage han finalitzat com a subcampions. Pel que fa a la 4a Categoria, els títols han estat per a Max Jin i Marina Bruna, amb Miguel Ángel Riau i Maria Teresa Alberch ocupant les segones posicions.
La competició, disputada al resort tarragoní, ha reunit els millors golfistes catalans d’aquestes categories en un dels escenaris de referència del golf català, posant el punt final a una nova edició dels campionats oficials de la Federació Catalana de Golf.
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