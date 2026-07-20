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UFEC

Nous campions de Catalunya de 3a i 4a Categoria a INFINITUM Golf

Nous campions de Catalunya de 3a i 4a Categoria a INFINITUM Golf

Nous campions de Catalunya de 3a i 4a Categoria a INFINITUM Golf / UFEC

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El recorregut Ruins/Hills d’INFINITUM Golf ha acollit aquest cap de setmana el Campionat de Catalunya de 3a i 4a Categoria de la FCGolf, una competició disputada a 36 forats que ha coronat els nous campions catalans entre els jugadors i jugadores de 3a (hàndicap 11,5-18,4) i 4a Categoria (18,5-26,4).

En 3a Categoria, Josep Maria Nolla i Adriana Montolio s’han proclamat campions de Catalunya, mentre que Mirko López i Edna Lage han finalitzat com a subcampions. Pel que fa a la 4a Categoria, els títols han estat per a Max Jin i Marina Bruna, amb Miguel Ángel Riau i Maria Teresa Alberch ocupant les segones posicions.

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La competició, disputada al resort tarragoní, ha reunit els millors golfistes catalans d’aquestes categories en un dels escenaris de referència del golf català, posant el punt final a una nova edició dels campionats oficials de la Federació Catalana de Golf.

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