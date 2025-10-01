El nou edifici d'INEFC PIRINEUS a la Seu d'Urgell, en marxa amb la col·locació de la primera pedra
L’INEFC Pirineus ha celebrat l’acte institucional per commemorar l’inici de les obres, que compten amb una aportació de 4 milions d’euros per part del Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya.
Les autoritats han introduït diversos elements a una càpsula del temps i han col•locat la primera pedra de l’edifici, que acollirà l’aulari, els laboratoris, la biblioteca, diverses sales polivalents, espais esportius interiors i exteriors i nombroses zones de treball per a tota la comunitat universitària.
El conseller d’Esports, Berni Álvarez, ha recordat que el Departament d’Esports ha atorgat una subvenció de 4 milions d’euros a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per fer front a la construcció del nou edifici, i ha parlat de “dia històric per l’esport català i els Pirineus”. “Posem la primera pedra per acabar de consolidar un projecte pioner i de país que dinamitza econòmicament el territori i ofereix oportunitats de creixement a la població de la zona”, ha subratllat, alhora que agraïa “el suport de les institucions, com l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i la Diputació de Lleida, i la implicació de tota la comunitat INEFC per poder arribar a aquest moment”.
Segons el conseller, si actualment INEFC Pirineus, on s’imparteix des de fa 4 anys el grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport especialitzat en esports de muntanya i riu, “ja és un referent en l’àmbit català, estatal i internacional” en la formació de professionals en els esports al medi natural, “quan tinguem el nou edifici permanent reafirmarem aquesta condició i reforçarem el prestigi d’aquests estudis”. Per la seva banda, el director de l’INEFC, Eduard Inglés, ha volgut destacar que “tenir un nou edifici ens permetrà continuar creixent i ser encara més referents amb els laboratoris, unes aules punteres en tecnologia i el desenvolupament de noves línies formatives, com els màsters professionals, les línies de recerca i els programes de doctorat. Tot plegat ens permetrà internacionalitzar l’oferta educativa del centre”.
UN NOU EDIFICI SOSTENIBLE DE MÉS DE 5.000 METRES QUADRATS
El nou edifici de l’INEFC Pirineus té un pressupost total d’11.631.451,26 euros i se situa en una parcel•la de propietat municipal a ponent del nucli urbà de la Seu, a la franja compresa entre el riu Valira i el final de l’eixample Vergós. Tindrà una superfície construïda de 5.199 m². La construcció serà sostenible i integrada al seu entorn, amb un disseny inspirat en el perfil de la serralada del Cadí. L’edifici tindrà una sala d’actes per a 180 persones, espais esportius polivalents tant interiors com exteriors, una sala de fitnes, espais per a l’activitat administrativa i de direcció, una biblioteca i una cafeteria.
L’INICI DEL COMPTE ENRERE
El tercer centre de l’INEFC, després dels de Barcelona i Lleida, porta en funcionament des de 2021 i, enguany, ha graduat la seva primera promoció de Ciències de l’Activitat Física i Esportiva (CAFE) en el medi natural, gràcies a les instal•lacions compartides amb la UNED i a diversos espais esportius municipals i d’entitats col•laboradores. Es preveu que a l’inici del curs 2027-2028, tota la comunitat universitària es podrà traslladar al nou edifici, les obres del qual haurien de finalitzar a principis del 2027.
