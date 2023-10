Nou curs d’Esportcat per formar professionals en la prescripció de la recepta esportiva

La formació s’emmarca en l’objectiu del Govern d’augmentar el nivell d’activitat física de la població per millorar la seva salut

L’activitat física és una eina indispensable per gaudir de bona salut i millorar la qualitat de vida de tota la població. A Catalunya, fa anys que es despleguen models de prescripció d’activitat física amb resultats excel·lents. Malgrat tot, cal seguir impulsant i seguir formant tots als agents implicats, ja que la tendència al sedentarisme és una realitat ben visible.

És en aquest objectiu que el Govern català té en marxa des de fa anys el Pla d’Activitat Física, Esport i Salut (PAFES), treballat pels Departaments de la Presidència (a través de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física-Esportcat) i de Salut, que busca incrementar el nivell d’activitat física de tota la ciutadania de Catalunya per a la millora de la seva salut i benestar.

Anna Caula: “Promoure l’activitat física no és cap despesa, sinó una inversió per millorar la salut”

Ara, i per tal que els professionals encarregats de dur a terme aquesta prescripció de la recepta esportiva ho facin amb la millor qualificació possible, Esportcat ofereix un curs per a educadors/es físics/ques esportius/ves en programes d’activitat i exercici físic saludable. Es tracta d’una formació de 20 hores, en línia i sense cost, certificada per l’Escola Catalana de l’Esport, per capacitar aquest col·lectiu en la preparació, realització i seguiment de programes comunitaris en aquesta matèria.

Tal com detalla, Anna Caula i Paretas, secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, el curs “aportarà les eines necessàries perquè aquests professionals de l’esport es converteixin en un dels perfils clau del programa: els que desenvolupen la prescripció del professional sanitari amb exercici físic per la salut”. Per Anna Caula, “hem de tenir molt clar que apostar per la promoció de l’activitat física no és cap despesa, sinó una inversió en salut i en la millora de la qualitat de vida. La pràctica habitual d’esport i activitat física ens aporta beneficis a molts nivells: de salut, socials, mentals, etc.”

El curs dona eines per desenvolupar programes comunitaris de promoció d’exercici físic saludable

Els principals objectius d’aquesta nova formació són facilitar l’adquisició de les habilitats necessàries per fer seguiment de programes comunitaris en activitat física i exercici saludable; millorar el coneixement de les i els professionals per realitzar una intervenció d’exercici físic saludable; fomentar el treball en xarxa d’aquest col·lectiu i crear sinèrgies per construir diferents unitats d’exercici saludable dirigit a la població adulta; impulsar propostes d’exercici físic saludable per a l’abordatge precoç del sedentarisme, així com saber identificar les barreres de l’exercici físic i potenciar l’adhesió a estil de vida actiu autònom.

El curs, que estarà disponible properament, està finançat amb fons Next Generation dins el subprojecte Transformació Digital aplicada a l’Activitat Física per a la Salut i la Medicina Esportiva.

Informació del curs

Poden accedir al curs educadors/es físics/ques esportius/ves que tinguin el graduat o llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) i estiguin col·legiats/es al Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya (COPLEFC)

Contingut del curs (9 mòduls):

1: Introducció al curs de formació per educadores i educadors físics esportius

2: Diferències entre sedentarisme i comportament sedentari

3: Recomanacions actuals d’exercici físic

4: Patologies més prevalents

5: Adherència a l’exercici i estil de vida actiu

6: Adopció de conductes saludables. Motivacions i barreres

7: Disseny d’estratègies comunitàries

8: Protocols del programa de prescripció i recepta esportiva

9: Casos pràctics i consignes als pacients

Curs gratuït. Disponible totalment en línia d’octubre a desembre de 2023

Durada: 20 hores. En línia asincrònic.

Certificat per l’Escola Catalana de l’Esport

500 places disponibles