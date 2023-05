Una Nocturna de rècord: 5.000 participants, 6.000 euros recaptats i millor marca als 10K

Jaume Leiva marca el rècord històric del 10K 6.146 euros donats a la Fundació Josep Carreras

La nit de dissabte 29 d’abril s’ha celebrat la 13a edició de la Cursa Nocturna de L'Hospitalet, una edició que ha sigut tot un èxit i que ha batut diversos rècords, començant pel de participació que, amb 5.000 corredors i corredores recupera el ritme d’edicions prepandemia i fa que es consolidi com una de les cites més importants del calendari runner la zona.

Aquest any ha destacat especialment la participació femenina, majoritària en el recorregut de 5K i que segueix en augment any rere any a nivell global, sent un dels objectius de l’organització assolir el 50/50 en les inscripcions per fomentar la igualtat de gènere a l'esport.

L'endarreriment del tret de sortida dels dos circuits a les 9 del vespre ha permès consolidar el caràcter nocturn de la prova, fent que esdevingui la més nocturna dels últims anys. Justament l’eslògan triat per aquesta edició, "Bona nit, runners" pretenia posar en valor el que fa especial aquesta cursa: l’ambient nocturn, de color i festiu que es genera al voltant de la Plaça Europa.

Cal destacar també que la pluja, que ha començat amb el tret de sortida i ha acompanyat els corredors durant tot el circuit, no ha estat impediment pel desenvolupament de la prova. Al contrari, ha ajudat a crear una atmosfera encara més màgica durant la cursa i ha estat molt ben rebuda, després de tants dies sense ploure.

L’organització ha seguit apostant pels ja consolidats circuits de 5K i 10K: urbans i nocturns, amb un recorregut planer i assequible per a tot tipus d’esportista. La cursa, que marca la clausura de les Festes de Primavera de L’Hospitalet de Llobregat, ha acabat amb la tradicional fideuà, que ja és un símbol de la cita, així com els concerts i l’ambient lúdic i festiu, amb diverses actuacions en directe durant tot el recorregut, on també s’ha pogut veure veïns i veïnes de la zona, animant als corredors i corredores.

També s’han celebrat amb un gran èxit de participació les curses infantils, que s’han complementat amb activitats per als i les més petits i amb l’objectiu de fomentar la seva participació en el món de l’esport i del running.

Jaume Leiva marca el rècord històric del 10K

La competició ha estat molt renyida, però finalment Jaume Leiva ha creuat la meta en primera posició als 10K parant el cronòmetre en 31:02, el que suposa el rècord històric en la Cursa Nocturna de L’Hospitalet. En la categoría femenina, Paula López ha sigut la primera corredora en arribar a meta, amb un temps de 39:35.

Han completat el podi del 10K Jorge Cano (31:55) i Xavier Figuerola (31:56) en la categoria masculina i Esther Cruz (39:44) i Martina Alemany (40:34) a la femenina.

Pel que fa als 5K, el podi femení ha estat format per Nuria Tillo (17:14), Oda Hove (17:31) i Paula Batlle (18:32). El podi masculí l’han conformat Marcel Walkington, que amb una marca de 14:39 ha estat molt a prop de també marcar el rècord històric de la Cursa; Brahim Fateh (14:49) i Faissal El Meziani (15:06).

Uns temps molt ràpids en totes les categories i que suposen els millors resultats de les darreres edicions.

6.146 euros donats a la Fundació Josep Carreras

A més de ser una carrera emblemàtica, la Cursa Nocturna de L’Hospitalet ha tornat a destacar pel caràcter solidari, batent rècord també en l’aportació solidària. I és que enguany s’han recaptat 6.146 euros destinats a la Fundació Josep Carreras, concretament al seu Programa de Pisos d’Acollida. Es tracta d’un programa que ofereix habitatges adequats a les necessitats dels i de les pacients amb recursos econòmics limitats i/o que han de desplaçar-se lluny de la seva residència, perquè es puguin recuperar del tractament o d’un trasplantament de medul·la òssia.

Així doncs, la Cursa Nocturna de L'Hospitalet 2023 ha estat un èxit rotund gràcies a l'esforç i la dedicació de tots els implicats en la seva organització: l'Ajuntament, els voluntaris, els patrocinadors oficials (Gran Via 2, Aigües de Barcelona, Varta, Hyundai Linkmotor, Aedas Homes, Decathlon Gran Via 2 i Sport), la Diputació de Barcelona i empreses col·laboradores. L’esdeveniment ha deixat una empremta inesborrable a la memòria dels participants i assistents, i demostra el compromís de la ciutat i els seus ciutadans amb la salut, l'esport i la solidaritat, un compromís que segueix durant tot l’any a través de les xarxes socials, on es potencia el contingut relacionat amb el running i els hàbits de vida saludables