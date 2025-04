La Nocturna by iFP 2025 reuneix 7.000 participants en una nit de running, festa i solidaritat a L’Hospitalet

La cursa ha superat totes les previsions i ha assolit el rècord absolut de participació, amb les inscripcions exhaurides setmanes abans de la cita. Amb un ambient vibrant, una meteorologia favorable i un públic entregat, l’edició 2025 ha consolidat la Nocturna com una de les grans proves del calendari esportiu metropolità.

Amb sortida des de la plaça Europa i recorreguts urbans de 5K i 10K, la Nocturna by iFP ha tornat a demostrar que és una cursa per a tothom, amb un alt índex de participació femenina (més del 55% al recorregut 5K).

La vetllada ha culminat amb una gran festa popular, música i una fideuà com a recompensa per a totes les persones participants. Una cloenda màgica per a una nit que quedarà gravada en la memòria col·lectiva de la ciutat.

Els i les més ràpides de la nit

A la cursa 10K, els guanyadors absoluts han estat:

Categoria masculina:

1. Blai Hermoso – 32:57

2. Lahcen Zoggagh – 34:06

3. Nacho Goñi – 34:12

Categoria femenina:

1. Polina Chechetka – 38:12

2. Georgina Cánovas – 39:15

3. Marta Acosta – 39:48

En la distància 5K, els podis han estat per a:

Categoria masculina:

1. Carlos Muñoz – 14:58

2. Daniel Jares – 15:11

3. Miquel Sánchez – 15:18

Categoria femenina:

1. Airina Guillén – 18:51

2. Núria Ibáñez – 19:00

3. Carla Fernández – 19:31

Una cursa amb valors

Més enllà de la competició, la Nocturna by iFP 2025 ha mantingut el seu fort component solidari. Tota la recaptació solidària s’ha destinat a la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls i a l’Associació ELAdos, reforçant el compromís de la ciutat amb la visibilització i la recerca entorn de l’ELA.

La Cursa Nocturna by iFP ha estat un èxit rotund gràcies a l'esforç i la dedicació de l'Ajuntament, el voluntariat, i el suport de patrocinadors com Gran Via 2, Aigües de Barcelona, Hyundai Linkmotor, Aedas Homes, Decathlon, Sport, la Diputació de Barcelona i altres empreses col·laboradores.

La ciutat ja posa la mirada en la propera edició, amb l’objectiu de continuar creixent i mantenir viva una cita que ja és patrimoni esportiu i social de L’Hospitalet.