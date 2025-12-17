El Niu de l'Àliga reobre dissabte amb més espais i serveis, i l'ambició de captar clients tot l'any
El nombre de llits del refugi de la Molina passa de 30 a 72, la terrassa pot acollir fins a 170 visitants asseguts i s'hi ofereixen experiències gastronòmiques
Josep Ll. Micó
La transformació del Niu de l'Àliga, el refugi més elevat del Pirineu Oriental, permetrà a l'estació d'esquí de la Molina, a Alp, anar més enllà de la prestació d'un servei als usuaris per proporcionar una experiència en què la comoditat és alhora sostenible i respectuosa amb la tradició. La segona fase de les reformes ha millorat la instal·lació quantitativament, ja que l'espai útil s'ha incrementat, i qualitativament, perquè la categoria del confort i l'excel·lència de la cuina han augmentat.
Bona part de les modificacions es podran gaudir ja el cap de setmana. La previsió és reobrir parcialment dissabte, dia 20. Algunes habitacions podran ser ocupades durant les vacances de Nadal i la resta, després de Reis. Les obres, que han costat tres milions i mig d'euros i han estat executades en quatre mesos, han permès passar de 30 llits a 72, els quals estan distribuïts en nou estances.
Els "sopars gastronòmics" que s'ha planificat, seran presentats com "Niu Nit", inclouran el transport en telecabina i començaran el 27 de desembre. Com explica el gerent de la Molina, Toni Bertran, la nova zona de terrassa exterior, dissenyada en clau inclusiva per eliminar problemes d'accessibilitat, connecta directament la sortida del telecabina amb el restaurant. La seva superfície, que era de 160 metres quadrats, és ara de 535, de manera que s'hi poden seure fins a 170 visitants.
La capacitat per acollir més persones -al soterrani- és també superior. El gruix de les parets i una capa de policarbonat conserva la temperatura a l'interior de l'edifici, el qual compta amb plaques solars a la façana sud. El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Carles Ruiz, destaca la fusió de natura, innovació i gastronomia per a un futur que és imminent. Així, una sala polivalent amb la característica planta hexagonal del refugi, construït a 2.537 metres, podrà ser llogada en qualsevol moment per acollir esdeveniments, reunions...
Segons opina Ruiz, el Niu de l'Àliga contribuirà a reforçar el projecte Pirineu365, el qual reuneix les estacions que depenen de l'empresa pública de la Generalitat -la Molina, Vall de Núria, Boí Taüll, Espot Esquí, Port Ainé i Vallter- per oferir activitats familiars o de muntanya tots els dies de l'any, i no únicament en la temporada d'esquí. L'ubicació de la Molina, fundada el 1943 i, per tant, pionera a l'Estat, la beneficia en aquest aspecte. És el pròleg del Parc Natural del Cadí-Moixeró, però s'hi arriba en una hora i mitja des de Barcelona.
