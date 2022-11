Neix el Circuit Català de Flag Open

L'objectiu és que estigui totalment implementat d’aquí a tres anys, la temporada 2024-2025 La FCFA elaborarà un rànquing permanent amb les puntuacions de cada equip i al final de temporada els vuit millors jugaran les Finals del Circuit Català

Nova etapa a la categoria Open de Futbol Flag amb el naixement del Circuit Català de Flag Open, que capgirarà el format actual de les competicions. Un projecte que s’anirà aplicant de forma gradual, perquè els clubs s’hi puguin anar adaptant, amb l’objectiu que estigui totalment implementat d’aquí a tres anys, la temporada 2024-2025.

La idea és que el Circuit el conformin tot un seguit de tornejos organitzats i autogestionats pels diferents clubs, que prèviament comunicaran a la Federació Catalana de Futbol Americpa (FCFA) la seva voluntat d’adherir-s’hi. Qualsevol club pot sol·licitar la seva participació en el Circuit i, si organitza un torneig, demanar que sigui puntuable.

La FCFA elaborarà un rànquing permanent amb les puntuacions de cada equip i al final de temporada els vuit millors jugaran les Finals del Circuit Català, organitzades des de la Federació i on es decidirà el campió. Cada equip pot participar en els tornejos que vulgui i no hi ha un nombre mínim de tornejos jugats per poder estar integrat en el rànquing.

Aquest curs 2022-2023 el nou format encara no s’implementarà del tot i els primers tornejos del Circuit (el 27 de novembre ja se’n farà un a Torredembarra) conviuran amb la Lliga Catalana Open de Divisió d’Honor, organitzada per la FCFA. Una Divisió d’Honor on enguany hi haurà els sis millors equips de la temporada passada (Barcelona Pagesos, Barcelona Uroloki, Barcelona Búfals, Sant Cugat Pagesos, Bigues i Riells Scorpions i Barberà Rookies), que s’enfrontaran en una fase regular tots contra tots.

A banda de la Divisió d’Honor i del Circuit Català, enguany també se celebrarà el Campionat de Catalunya de Clubs, d’on sortiran els representants catalans per a la Spanish Flag Bowl.