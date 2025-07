Nayara Sanjuán i Roger Moreno, campions de Catalunya sub 15

El CT Girona ha estat la seu del Campionat de Catalunya Sub 15, que ha comptat amb la participació d’un centenar de tennistes entre les quatre proves que s’han disputat.

En el quadre femení, victòria per a Nayara Sanjuán. La jugadora del CT Tarragona, que partia com a segona favorita, s’ha imposat en la final a la primera cap de sèrie, Nuria Bonet, en el súper tie-break (3/6 7/5 11/9). També final ajustadíssima en el quadre masculí, on Roger Moreno, del CT Reus Monterols, s’ha proclamat campió després de vèncer a Antoine Gómez per 6/3 3/6 10/5.

En els quadres de dobles, triomf per a la dupla formada per Siena Puntí i Arlette Trullàs sobre Nerea Mendoza i Júlia Sureda (6/3 3/6 10/8). En la prova masculina, la parella formada per Jan Zavadil i Santiago Plata s’ha imposat a Antoine Gómez i Gael Lage per 5/7 6/4 10/6.