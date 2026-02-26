Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nahia Germine i Aleix Gálvez, campions de Catalunya Aleví

Campions i finalistes del Campionat de Catalunya Aleví

Campions i finalistes del Campionat de Catalunya Aleví / SPORT.es

SPORT.es

SPORT.es

Nahia Germaine i Aleix Gálvez han estat els campions del Campionat de Catalunya Aleví – Trofeu Joan Torné i Reverter ‘In Memoriam’, que s’ha disputat al RC De Polo del 17 de gener al 15 de febrer. En el quadre femení, la tennista del CT Sabadell, que partia com a màxima favorita, va complir amb els pronòstics imposant-se en la final a Cristina Ruiz per 6/4 6/0. En el masculí, triomf per al jugador del CT d’Aro, superant al primer cap de sèrie del quadre, Marc Martín, amb un doble 6/0. En el quadre 2, disputat al Tennis Club Badalona, els campions han estat Paula Gómez i Òscar Mestre en vèncer a Clàudia Maxenchs (6/0 6/1) i Bruno Méndez (6/2 6/1), respectivament.

