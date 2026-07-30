Nahia Germaine i Pol Martín, campions de Catalunya SUB -13
Nahia Germaine i Pol Martín han estat els campions del Campionat de Catalunya sub- 13, que es va disputar al CT Urgell de l’11 al 17 de juliol. En el quadre femení, la tennista del CT Sabadell es va imposar en la final a la segona cap de sèrie, Carlota Rigot, per 7/5 i 6/4. En el masculí, no hi va haver sorpreses i el màxim favorit, el jugador del CE Johnny Montañés, es va endur el títol en vèncer a Pol Ginés per 6/0 i 6/2. En el dobles, triomf de la dupla formada per Pol Giné i Pol Martín davant Biel Iglesias i Feberly Bradley per 1/6, 7/6 i 10/2.
PAULA CABEZAS, GISELA RIERA I NOELIA PÉREZ, CAMPIONES DEL MÓN +50
La selecció espanyola +50, amb un ampli protagonisme català, s’ha proclamat campiona del món en els Masters World Team & Individual Championships +50/+55, que es va celebrar durant aquest mes de juliol a Roma. L’equip integrat per Paula Cabezas (RC De Polo), Gisela Riera (RCTB-1899), Noelia Pérez (RC De Polo) i Natalia Mataix es va adjudicar la ‘Maria Esther Bueno Cup +50’ després de superar els Estats Units per 2/1 en una final molt igualada.
CATALUNYA, EPICENTRE DEL TENNIS INTERNACIONAL
Catalunya ha acollit en el que portem de mes de juliol dues cites del calendari tennístic internacional. El primer a disputar-se va ser el 4t Open Barà – Costa Daurada 2026, celebrat del 6 al 12 de juliol al CT Barà. El torneig va coronar el sisè favorit del quadre, el turc Yanki Erel, en vèncer en la final al britànic Oliver Crawford per 6/0 i 6/2. Sí que hi va haver protagonisme català en el quadre de dobles, on Albert Pedrico (RCTB-1899), fent parella amb el búlgar Iliyan Radulov, es van proclamar campions en vèncer a Manel Lázaro (Cercle Sabadellès 1856) i Iker Uribarrens per un ajustat 6/3, 4/6 i 10/6. Per la seva banda, el RC De Polo va ser l’escenari, del 19 al 25 de juliol, de l’ITF World Tennis MT1000 Barcelona Powered by factorenergia.
El millor torneig sènior del món i que enguany ha arribat a la seva vintena edició. Ho ha fet, de nou, acollint jugadors i jugadores de tots els nivells, amb categories des de +30 fins a +85 en proves individuals, de dobles i de dobles mixtos. D’entre tots els resultats, destaca les victòries dels catalans Oriol Hernández (+35), Laura Pous (+40), Joan Cardona (+45), Oriol Molina (+50), Gisela Riera (+50), Jordi Espàrrech (+55), Marta Homedes (+55), Miguel Mir (+70) i Jairo Velasco (+75). En el quadre de dobles, triomfs per a Alexis Pérez/Daniel Quesada (+35), Marta Manent/Marta Vázquez (+35), Roger Lacaci/Romano Frantzen (+40), Marta Vázquez/David Pons (+45), Santiago Tintoré/Antonio Manuel Díaz-De Las Casas (+50), Montse Devesa/Ignacio Ezpeleta (+55), Carmen Borges/Karina Herms (+60), Ramon Canosa/Karl Konofsky (+65), Anna Montoliu/Gloria Isabel Ramírez (+65), Félix Riba/Frits Raijmakers (+70) i Jairo Velasco/Antonio Domenico (+75).
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