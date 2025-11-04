Nace la 'Crida per a l'Esport Català', un clamor que exige una financiación justa

Representantes de consejos deportivos, federaciones, deporte universitario, profesionales, entidades y deportistas han presentado la 'Crida per l'Esport Català'. Se trata de una acción unitaria y reivindicativa del sector no lucrativo del deporte para denunciar la situación límite que vive el deporte catalán. Después de 15 años de recortes económicos, la inversión pública se ha visto reducida a la mitad y se han dejado de invertir un total de 1.000 millones de euros.

Durante la rueda de prensa también se ha presentado el manifiesto 'Volem guanyar' que alerta que el modelo deportivo catalán está en peligro a causa de la poca financiación y la desprotección jurídica. Se han anunciado un conjunto de acciones reivindicativas durante las próximas semanas y una gran campaña de publicidad para que la sociedad catalana conozca la situación tan preocupante en la que se encuentra el deporte en Catalunya.

"El deporte necesita más recursos. Una protección de las juntas directivas y presidencias. Muchos clubes y entidades deportivas llegan al límite de su supervivencia. Les desborda esta creciente burocracia, que debería de ser cada vez más sencilla", afirmó Patricia Illa, responsable de los Consejos Deportivos.

Esta iniciativa reclama un compromiso inmediato, por parte de la Generalitat y de los grupos parlamentarios, para revertir la situación con aportaciones económicas urgentes y que, a medio plazo, la inversión pública en el deporte alcance el 1% del presupuesto catalán. También se han anunciado reuniones con dichos organismos políticos para trasladar estas demandas.

El sector alerta que, desde el año 2010, la inversión ha pasado de 160 a 100 millones de euros anuales, lo que ha provocado el desgaste de instalaciones, la desaparición de clubes y la pérdida de oportunidades para pequeños, jóvenes y deportistas de todas las edades. Es por eso que se pide que, de manera urgente, se recupere la inversión pública del año 2010 y el plan de llegar al 1% del presupuesto en los próximos cuatro años.

Unas demandas justificadas

"Nuestro modelo se ha construido gracias al esfuerzo de entidades sin ánimo de lucro. El modelo que hasta ahora ha garantizado la supervivencia del deporte catalán está amenazado por fondos de inversión privados. Esta privatización frena el acceso universal al deporte de niños y adultos y amenaza la esencia de nuestro modelo", dijo Jordi Arimany, responsable del deporte universitario.

Las subvenciones públicas tan solo cubren el 15% de las necesidades reales y más de la mitad de las instalaciones deportivas públicas no han tenido reformas estructurales desde hace más de 25 años. Es por eso que se insta la aprobación de la nueva Ley del Deporte, fruto de una iniciativa Legislativa Popular con más de 154.000 soportes.

De entre las principales reivindicaciones, destaca la demanda de simplificación administrativa para combatir la burocratización que sobrecarga las juntas directivas voluntarias, la reclamación de un marco legal que reconozca y dignifique el papel del voluntariado, y la necesidad de un acceso directo del sector a las inversiones públicas de infraestructura.