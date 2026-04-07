ESPORT CATALÀ
Un mundial amb notable presència catalana
UFEC
Després de la finalització del torneig "Spain Masters" i amb la classificació obtinguda per Camila Renata Moscoso (Girbau Vic TT) la RFETM ha fet pública la selecció femenina que disputarà el mundial per equips que es disputarà a Londres del pròxim 28 d'abril al 10 de maig.
La selecció té molt accent català, ja que les jugadores Sofia Xuan Zhang i Camila Renata Moscoso estan a la llista, a més de la jugadora del MIRÓ Ganxets Costa Daurada, Elvira Rad, que fa molts anys que està a Catalunya entrenant al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat. Completen la selecció les jugadores Maria Xiao i Maria Berzosa.
El combinat espanyol debutarà al grup 9, contra les seleccions de Polònia, Corea del Nord i la República Democràtica del Congo.
