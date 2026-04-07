Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cubierta BernabéuEstrada FernándezCarolina MarínAlcaraz próximo partidoFerreroVentas FC BarcelonaFlickEtapa 2 ItzuliaCuartos ChampionsReal Madrid - Bayern de Múnich horarioReal Madrid - Bayern de Múnich alineacionesBarça - Panathinaikos horarioParquímetrosFitnessDónde ver AlcarazClasificación LaLiga sin VARClasificación ItzuliaSchumacherLamine YamalPokémon ChampionsEdu AguirreHija JoaquínSeguridad SocialRed Bull Final Internacional
instagramlinkedin

ESPORT CATALÀ

Un mundial amb notable presència catalana

Camila Renata Moscoso, jugadora catalana seleccionada per al mundial de Londres / Alvaro Diaz

UFEC

Després de la finalització del torneig "Spain Masters" i amb la classificació obtinguda per Camila Renata Moscoso (Girbau Vic TT) la RFETM ha fet pública la selecció femenina que disputarà el mundial per equips que es disputarà a Londres del pròxim 28 d'abril al 10 de maig.

La selecció té molt accent català, ja que les jugadores Sofia Xuan Zhang i Camila Renata Moscoso estan a la llista, a més de la jugadora del MIRÓ Ganxets Costa Daurada, Elvira Rad, que fa molts anys que està a Catalunya entrenant al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat. Completen la selecció les jugadores Maria Xiao i Maria Berzosa.

El combinat espanyol debutarà al grup 9, contra les seleccions de Polònia, Corea del Nord i la República Democràtica del Congo.

TEMAS