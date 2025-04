Mònica Utrera, directora del programa WESE: "Volem trencar barreres perquè més dones liderin l’esport amb èxit"

En un món cada cop més centrat en la igualtat de gènere i en l'apoderament de les dones, el Women Executive Sports Education (WESE) es presenta com una plataforma crucial per formar dones líders en l’àmbit de l’esport i l’educació física. Per conèixer més sobre aquest programa innovador, hem entrevistat a la seva directora, Mònica Utrera que ens ha explicat els objectius, els valors i les impactants històries d’èxit que han sorgit gràcies a WESE.

Què va motivar la creació del programa Women Executive Sports Education?

El programa va néixer amb la intenció de donar resposta a una necessitat real al sector de l’esport: la manca de dones en càrrecs de responsabilitat. Les dones han estat històricament infrarepresentades en el món de l’esport, especialment en els àmbits de lideratge i gestió. A WESE, volem empoderar a les dones perquè ocupin aquest espai i perquè tinguin les eines necessàries per liderar amb èxit. El nostre objectiu és trencar barreres i crear oportunitats per a les futures líders de l’esport.

Quines són les característiques principals del programa i com es diferencia d’altres iniciatives similars?

El programa WESE es distingeix per la seva metodologia pràctica i personalitzada, basada en la investigació científica. Apliquem aquestes últimes tendències teòriques en casos pràctics reals, a través del mentoratge directe dut a terme per una xarxa de professionals de reconegut prestigi. A més, les nostres participants tenen accés a una xarxa global de dones líders, el que els permet establir relacions clau i col·laboracions que poden ser essencials per al seu desenvolupament professional.

Quines són les principals habilitats que les participants desenvolupen durant el programa?

Les participants desenvolupen un ampli ventall d’habilitats directives que les preparen per assumir o consolidar càrrecs de responsabilitat. Això inclou lideratge estratègic, gestió de persones i equips, comunicació efectiva i coaching, entre d’altres. A més, un dels aspectes que destaquem és la capacitat per innovar i per adaptar-se a un món de l’esport en constant evolució, entenent les noves directrius que estan transformant la indústria.