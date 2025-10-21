UFEC
El món de l’esport català ‘ho dona tot’ al Gran Recapte 2025
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya i el Banc dels Aliments han organitzat un acte conjunt amb les federacions i clubs esportius, amb l’objectiu de demanar el suport al Gran Recapte 2025, per tal que tot el sector contribueixi a la campanya, ja sigui promovent el voluntariat, les donacions d’aliments o econòmiques, o creant qualsevol altra activitat relacionada.
Gerard Esteva, president de la UFEC, ha fet una crida a tot el sector esportiu, reivindicant la màxima disposició i implicació de la UFEC amb el Gran Recapte, “perquè un petit gest fa grans canvis”.
Per la seva banda, la vicepresidenta del Banc dels Aliments, Roser Brutau, ha agraït aquesta col·laboració conjunta: “Els esportistes, especialment, tenen un valor afegit: són referents i poden inspirar els altres”, i ha cridat a la mobilització dels clubs per aconseguir voluntaris. El responsable de captació del banc, Fèlix Capella, ha recordat que a Catalunya hi ha 1 de cada 3 infants en risc de pobresa, molts d’ells vinculats a algun club esportiu. Per això ha demanat als clubs que es mobilitzin pel Gran Recapte, “fent voluntariat en equip, fent donació d’aliments o ajudant en la difusió” i ha insistit que “apuntar-se és tan fàcil com enviar un WhatsApp”.
També hi han assistit representants de diferents clubs que hi participen en el Gran Recapte 2025 com el FC Barcelona, RCD Espanyol de Barcelona, Girona FC, UE Sant Andreu i el Club de Futbol Missatges de la Pau Catalunya.
La campanya del Gran Recapte, que aquest any té el lema ‘ho donem tot’ ja està en marxa i s’han iniciat les inscripcions al voluntariat a través de la pàgina web www.granrecapte.org. Cal un mínim de 14.000 voluntaris/àries per poder recollir aliments i/o donacions econòmiques als 2.200 punts de recollida que s’han sumat a la campanya, que serà els pròxims 7 i 8 de novembre.
