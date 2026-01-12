El Miró Ganxets es juga seguir a la Champions femenina

El Miró Ganxets Costa Daurada es prepara per viure el partit més important de la seva història. Aquesta setmana, el club català es juga l'accés als quarts de final de la Champions femenina de tennis de taula. I a més ho farà a Reus, a casa i davant la seva afició.

L'entitat que presideix Joan Carles Virgili necessita tornar a guanyar al Saint Quentin francès, o bé sumar dos punts o en cas de derrota per 1 a 3, guanyar en sets. Les ganxetes tenen una oportunitat d'or per accedir per primera vegada en el seus poc més de 10 anys d'història de classificar-se entre els vuit millors equips de la Champions.