Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cruces Copa del ReyRival Barcelona CopaBrahimSorteo Copa del ReyJoan PradellsDjokovicMárquezAudios VAR Real Sociedad - BarcelonaOpen Australia hoyBadosaGil ManzanoAlemania - España balonmanoKevin PunterVAR Real Sociedad BarcelonaAlcarazTrenes CórdobaJosé ElíasOpen Australia 2026Europeo Balonmano 2026Playoffs NFL 2026Mercado de Fichajes hoyJuan Carlos Rivero
instagramlinkedin

TENNIS TAULA

El Miró Ganxets diu adéu a la Champions femenina

El Miró Ganxets diu adéu a la Champions femenina

El Miró Ganxets diu adéu a la Champions femenina / UFEC

SPORT.es

SPORT.es

El Miró Ganxets Costa Daurada no serà als quarts de final de la Champions League femenina després de caure a casa davant el Saint Quentin (França) per 0-3. Tot i la victòria a terres franceses per 1-3, l'equip de Reus s'ha vist superat per un conjunt francès que ha fet un partit impecable i s'ha mostrat com un dels millors equips d'Europa. 

En el primer partit Olga Vorobeva no ha pogut davant Linda Bergstrom, i ha cedit per un ajustat 1-3. Tot seguit, Andrea Todorovic, ha estat superada per l'experimentada jugadora rusa Polina Mikhailova per 1-3. Tocava remuntar, però Anastasia Kolish no ha pogut amb la jove jugadora francesa Camille Lutz i acabava amb les esperances del conjunt de Reus.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL