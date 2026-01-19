TENNIS TAULA
El Miró Ganxets diu adéu a la Champions femenina
El Miró Ganxets Costa Daurada no serà als quarts de final de la Champions League femenina després de caure a casa davant el Saint Quentin (França) per 0-3. Tot i la victòria a terres franceses per 1-3, l'equip de Reus s'ha vist superat per un conjunt francès que ha fet un partit impecable i s'ha mostrat com un dels millors equips d'Europa.
En el primer partit Olga Vorobeva no ha pogut davant Linda Bergstrom, i ha cedit per un ajustat 1-3. Tot seguit, Andrea Todorovic, ha estat superada per l'experimentada jugadora rusa Polina Mikhailova per 1-3. Tocava remuntar, però Anastasia Kolish no ha pogut amb la jove jugadora francesa Camille Lutz i acabava amb les esperances del conjunt de Reus.
