TENNIS TAULA
El MIRO Ganxets Costa Daurada fa història i es classifica per les semifinals de l’Europe Cup
Per primer cop a la història el MIRO Ganxets Costa Daurada s'ha classificat per a les semifinals de l'Europe Cup després de derrotar en els dos partits, tant en l'anada com en la tornada, al STK DrCasl Zagreb (Croàcia).
A terres croates el conjunt de Reus va fer valer el seu potencial i va derrotar per 0-3 al conjunt de Zagreb, amb les victòries de Vorobeva, Ruichen i Todorovic, respectivament. Aquest resultat deixava el conjunt presidit per Joan Carles Virgili a les portes de les semifinals.
Aquest dissabte, a Reus, les locals no han donat opció a la sorpresa, i ja en el primer enfrontament, Ruichen ha derrotat Liu, punt que donava l'accés a semifinals. La festa no ha acabat aquí, ja que les reusenques s'han imposat finalment per 3-2.
