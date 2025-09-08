Esport Català
El MIRO Ganxets Costa Daurada fa història i entra entre els 12 millors equips d’Europa
Les dues victòries van situar l’equip com a segon classificat del grup i compten amb un bitllet directe per a la següent fase a la segona fase de la Champions League femenina
El MIRO Ganxets Costa Daurada ha aconseguit una classificació històrica per a la segona fase de la Champions League femenina de tennis taula, situant-se per primer cop entre els 12 millors equips del continent.
L’equip de Reus ha brillat al grup disputat a Novi Sad (Sèrbia), on ha superat dues de les tres jornades amb grans resultats. Després de caure en el debut davant el Saint Denis 93 TT (França), les ganxetes van mostrar una gran capacitat de reacció i van derrotar el Budaörsi Sport Club (Hongria) per 3-1, i el CTM Mirandela (Portugal) per un contundent 3-0.
Aquestes dues victòries van situar l’equip com a segon classificat del grup, fet que els atorga un bitllet directe per a la següent fase de la màxima competició europea.
