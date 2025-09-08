Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El MIRO Ganxets Costa Daurada fa història i entra entre els 12 millors equips d’Europa

Les dues victòries van situar l’equip com a segon classificat del grup i compten amb un bitllet directe per a la següent fase a la segona fase de la Champions League femenina

L'equip MIRO Ganxets Costa Daurada a la segona fase de la Champions League femenina

SPORT.es

El MIRO Ganxets Costa Daurada ha aconseguit una classificació històrica per a la segona fase de la Champions League femenina de tennis taula, situant-se per primer cop entre els 12 millors equips del continent.

L’equip de Reus ha brillat al grup disputat a Novi Sad (Sèrbia), on ha superat dues de les tres jornades amb grans resultats. Després de caure en el debut davant el Saint Denis 93 TT (França), les ganxetes van mostrar una gran capacitat de reacció i van derrotar el Budaörsi Sport Club (Hongria) per 3-1, i el CTM Mirandela (Portugal) per un contundent 3-0.

Aquestes dues victòries van situar l’equip com a segon classificat del grup, fet que els atorga un bitllet directe per a la següent fase de la màxima competició europea.

