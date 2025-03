El Miró Ganxets Costa Daurada, bronze a la Copa de la Reina

El Miró Ganxets Costa Daurada ha pujat al podi a la Copa de la Reina de tennis de taula que s'ha celebrat al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. En les semifinals, l'equip de la capital del Baix Camp va cedir contra la Universidad de Burgos (3-1) en un partit on van tenir les seves opcions per guanyar i accedir a la gran final de la competició estatal. Amb un equip format per la xinesa Chi Ge, Margaryta Pesotska, Elvira Rad i Natalya Prosvirinina, el conjunt català ha estat al podi en una competició molt exigent i de molt nivell.