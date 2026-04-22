ESPORT CATALÀ

Miquel Mañé es penja dos ors a la Copa del Món Suzuki d’Aeròbic

Miquel Mañé es penja dos ors a la Copa del Món Suzuki d'Aeròbic / UFEC

UFEC

Bany d'or dels gimnastes de la Federació Catalana de Gimnàstica a la Copa del Món Suzuki d'Aeròbic. Els gimnastes del CG Calafell tornen a casa amb dues medalles d'or aconseguides en la competició disputada a Tòquio (Japó). Miquel Mañé (Segur de Calafell, 2003) ha pujat al graó més alt del podi en categoria individual masculina i, juntament amb les seves companyes Martina Torà (Calafell, 2008) i Laura Cuenca (Segur de Calafell, 2006), han guanyat la medalla d'or en la categoria trio sènior. Cal destacar el valor de la medalla d’or del trio, ja que en principi Mañé havia de fer equip amb Eric Gutiérrez i Sonia Vidal, i amb pocs dies de marge es va formar l’equip definitiu, amb Cuenca i Torà, que ha acabat guanyant la competició a Tòquio.

