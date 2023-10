El millor patinatge del món omple Fontajau en una jornada plena d’emocions i reconeixements

La VI Edició del Catalunya Stars ha batut tots els rècords i ha aconseguit emplenar el pavelló de Fontajau amb un total de 5.500 espectadors i més de 200 patinadors També s'ha reconegut la trajectòria professional dels patinadors Andrea Silva, amb dues plates mundials, i Pere Marsinyach, quatre medalles d’or en diferents disciplines.

Aquest any, la competició va estar molt ajustada degut a les grans actuacions que van oferir tots els participants de les diferents disciplines: individual, parelles, solo dance, quartets, grups petits i grups grans.

L’equip vermell, capitanejat per Pau Garcia, va endur-se la puntuació més alta amb un total de 386,9 punts. El segon lloc el va ocupar l’equip blau sota les ordres de Carla Escrich, amb 386,4 punts i finalment en tercera posició va quedar l’equip groc, capitanejat per Llorenç Álvarez, amb una suma total de 386,3 punts totals. Un frec a frec molt ajustat que demostra una vegada més, el gran nivell i qualitat del nostre patinatge artístic.

Tot, en una jornada molt emotiva perquè molts dels referents catalans s’acomiadaven després d’aconseguir grans èxits a nivell internacional com són Pau Garcia (pentacampió del món), Carla Escrich (una plata i dos medalles de bronze als campionats del món) i Llorenç Àlvarez (un or, una plata i un bronze als campionats del món).

A més, també es va reconèixer la trajectòria professional dels patinadors Andrea Silva (amb dues plates mundials) i Pere Marsinyach (quatre medalles d’or en diferents disciplines, una de plata i una de bronze). La presència d’aquests patinadors va fer embogir i emocionar (a parts iguals) al públic assistent que no es va voler perdre l’oportunitat de gaudir dels seus últims balls.

A més, també hi va haver una gran participació en els actes paral·lels al Catalunya Stars com són: la Gimcana Stars (organitzada el mateix dia de la competició) i la Tecnificació Stars (planificada per l’endemà de la gala). Totes dues van tenir un gran retorn i èxit de participació.

Durant aquesta jornada, també es va fer un homenatge especial a la trajectòria professional de l’Albert Cucarella, actual Gerent de la Federació Catalana de Patinatge.