Miki Núñez serà el nou padrí del “Mou-te per l’Esclerosi Múltiple”

El pròxim diumenge 30 d’abril el Circuit de Barcelona-Catalunya tornarà a ser l’escenari de la jornada esportiva i solidària organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple La cursa solidària es durà a terme tant de forma presencial com virtual perquè qualsevol persona pugui participar des d’allà on vulgui

El diumenge 30 d’abril arriba la 23a edició de la cursa solidària “Mou-te per l’Esclerosi Múltiple”, organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple per tal de conscienciar a la població sobre aquesta malaltia neurològica autoimmune que afecta prop de 9.000 persones a Catalunya. El Circuit de Barcelona-Catalunya serà la seu d’una jornada de festivitat on l’esport i la solidaritat són els grans protagonistes.

El Mou-te té a Miki Núñez com a padrí, el cantant català que va començar a despuntar des de la seva participació a “Operación Triunfo 2018” i actualment és el presentador del Talent Show Català “Eufòria”. En Miki ha volgut sumar-se a la iniciativa solidària i ho ha fet expressant simpatia per la causa: “Per a mi és un honor ser el padrí del Mou-te per l’Esclerosi Múltiple. Crec que el treball en equip ben fet marca la diferència, i sense dubte, les iniciatives que la FEM posa en marxa per aturar l’impacte d’aquesta malaltia, són un exemple, del seu compromís, esforç i solidaritat vers les persones amb esclerosi múltiple i les seves famílies.”

El cantant egarenc no és l’únic rostre conegut que ha volgut donar suport a la cursa solidària de la FEM. Altres músics com la trompetista Andrea Motis, el cantant Guillem Boltó (de Stay Homas) o la cantautora Suu, també participaran en la seva difusió a les xarxes socials. Alhora, s’hi han sumat esportistes com en Jaume Leiva, el cuiner Arnau Paris (guanyador de la novena edició de MasterChef) i el reconegut periodista Marc Giró.

Una cursa per a totes les edats

El “Mou-te per l’Esclerosi Múltiple” compta amb diferents modalitats per a totes les edats i nivells perquè tothom pugui gaudir d’aquesta jornada festiva. En aquest sentit, es pot fer la cursa atlètica, corrent o caminant; la cursa amb bicicleta, patins i l’elèctrica, totes disposen d’una versió pels més grans i una altra pels més petits. A més a més, al llarg del matí es duran a terme diferents activitats de caràcter lúdic per a tota la família, com rocòdroms, maquillatge infantil i tallers pels infants. També hi haurà un circuit de karts i es faran classes de zumba i body combat. A més d’això, la jornada comptarà amb diferents propostes gastronòmiques, amb un servei de bar i diverses foodtrucks.

La Fundació Esclerosi Múltiple pretén recaptar fons que es destinen als diferents programes de suport que la FEM porta a terme amb la voluntat de millorar la qualitat de vida de les persones amb esclerosis múltiple com els serveis de neurorehabilitació per aturar l’impacte de la malaltia així com la recerca científica.

“Mou-te” on vulguis

Les inscripcions per la cursa presencial del “Mou-te” poden fer-se fins al dijous 27 d’abril, dia inclòs, a la web https://moute.fem.es/inscripcions/.

Com l’any passat, també hi haurà una modalitat virtual per tal que qualsevol persona que no pugui apropar-se al Circuit, pugui realitzar el seu recorregut. En aquest cas, la inscripció romandrà oberta fins a les 19 hores del mateix dia 30 d’abril. Un cop feta la inscripció, es rebrà al correu electrònic un enllaç per descarregar l’aplicació de la cursa que controlarà el temps i la geolocalització.

El recorregut de la cursa virtual és completament lliure, igual que la distància. Des de la FEM, però, s’han preparat recorreguts de 5 km a diferents ciutats catalanes que inclouen en el seu camí algun dels centres neurorehabilitadors de la Fundació.

Tots els participants tindran una samarreta commemorativa de la cursa. Qui faci la cursa presencial podrà recollir la seva samarreta al Circuit de Barcelona-Catalunya i qui prefereixi fer-la de forma virtual la rebrà a casa uns dies abans de la cursa.