KICK-BOXING

Miguel Ángel Fernández, nou campió d’Espanya

251118 SP not2 kickboxing foto (1) / CRISTIAN MARTOS

El català Miguel Ángel Fernández s’ha proclamat campió d’Espanya de kick-boxing després d’imposar-se als punts al castellà-lleonès Mohammad Rida en un combat d’alta intensitat i exigència tècnica.

Fernández va mostrar un domini constant del combat davant un rival experimentat i reconegut per la seva perillositat. Al llarg dels cinc assalts, el català va saber mantenir Rida a distància gràcies a uns desplaçaments precisos i a l’efectivitat de les seves tècniques de cama, que van marcar la diferència en el desenvolupament del duel.

Amb aquesta victòria, Miguel Ángel Fernández consolida el seu nom entre els referents estatals del kick-boxing i reafirma el gran moment que travessa la disciplina a Catalunya.

