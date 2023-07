Més de mil esportistes d’arreu del món han competit aquest cap de setmana a la III Setmana Catalana de l’Esport

Catalunya ha guanyat els tres duels disputats davant Portugal Una de les cites més destacades era la primera edició de la Copa Internacional de Waterpolo Adaptat

El cap de setmana més intens de la III Setmana Catalana de l’Esport s’ha saldat amb quinze competicions d’esports diferents i una gran projecció internacional per a les seleccions catalanes, que han aconseguit diversos resultats de mèrit.

En hockey herba, Catalunya ha guanyat els tres duels disputats davant Portugal. L’equip absolut masculí s’ha imposat per un contundent 7 a 2 a Mataró i els dos combinats sub23 també han aconseguit superar els lusitans a Terrassa.

Una altra selecció catalana que ha brillat aquests darrers dies és la de futbol 7 per a persones amb paràlisi cerebral. Catalunya s’ha proclamat campiona del torneig disputat a Castelldefels després de sumar tres victòries i un empat, sumant un total de 10 punts i amb un ampli marge sobre el Japó i Finlàndia, que han completat el podi. En escacs, el jove combinat català ha guanyat el quadrangular internacional davant la selecció de Canàries, el Reis i Dames mallorquí i el combinat internacional.

En altres disciplines la selecció catalana no ha pogut tastar la victòria davant la qualitat dels rivals. És el cas de l’equip masculí d’hoquei sobre patins, que s’ha hagut de conformar amb la medalla de bronze a la segona edició de la GoldenCat i no ha pogut revalidar el títol de 2022. En aquesta ocasió l’or se l’ha endut Portugal, que després de brillar a Sant Hipòlit de Voltregà aspira a repetir triomf a l’europeu d’aquest mes de juliol. A Santa Susanna la selecció catalana juvenil de petanca ha cedit davant Madrid als quarts de final. Els madrilenys s’han acabat proclamant campions davant el País Valencià en un podi completat pels equips de França i Múrcia.

Una de les cites més destacades era la primera edició de la Copa Internacional de Waterpolo Adaptat, atès que era el debut de la selecció catalana en aquesta modalitat. A les instal·lacions del CN Sabadell Catalunya ha plantat cara davant Itàlia, que s’ha acabat imposant per 8 a 19. El combinat català ha estat dirigit per Dani Nart (CN Terrassa) i Sergio Moyano (CN Sabadell) i ha comptat amb jugadors i jugadores d’ambdós clubs, així com del CN Barcelona. Un altre duel internacional s’ha viscut a La Seu d’Urgell, en aquest cas de futbol sala femení i per partida doble. Catalunya i França s’han vist les cares amb un triomf per a les franceses (3-5) i un empat (2-2), deixant bones sensacions a ambdós conjunts camí de l’europeu d’aquest any. A Terrassa, el darrer partit de l’Interland 2023 de korfbal ha conclòs amb victòria per a la selecció anglesa davant la catalana per 22 a 18 en categoria sub21.

Durant el cap de setmana s’han disputat més cites en boxa amateur, handbol, tir amb arc, esgrima, powerchair o hoquei subaquàtic, amb la presència de quinze equips procedents d’arreu d’Europa a Sant Adrià del Besòs. A més, s’ha posat punt final a la RIC2023, una gran trobada de canyonisme que ha reunit prop de 300 participants procedents de més de 20 països diferents a Sant Joan de les Abadesses.

La III Setmana Catalana de l’Esport afronta ara la seva recta final i els propers dies viurà cites internacionals en atletisme, softbol, dards, hoquei herba, lluita, pentatló modern, kickboxing, ball esportiu o esports per a persones sordes, entre altres modalitats.